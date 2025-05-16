OККО Group увеличила земельный банк до 50 тысяч гектаров

OККО Group заключила соглашение о приобретении 17 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, в результате чего ее земельный банк вырос до 50 тысяч гектаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью генерального директора компании Василия Даниляка в соучредителе инвесткомпании Dragon Capital Томашу Фиале.

"Мы в этом году закрыли соглашение на 17 тыс. га на севере Тернопольской области и юге Ровенской области. Фактически мы по состоянию на сегодняшний день имеем в общей обработке около 50 тыс. га", — сказал Даниляк.

По словам Даниляка, интерес к этим регионам обусловлен как благоприятными природно-климатическими условиями, так и лучшими показателями урожайности по сравнению с другими регионами Украины.

Он также рассказал, что компания завершает строительство элеватора на 60 тысяч тонн хранения, после чего планирует запустить завод, который должен начать производство летом 2025 года. Это будет следующим этапом в аграрном развитии компании.

Даниляк отметил, что важной составляющей аграрного портфеля OККО является партнерство с предприятием "Газагро" в Тернопольской области, в которое компания вошла в капитал в 2023 году. Предприятие обрабатывает 26 тысяч гектаров земли, имеет около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 5 тысяч — дойные коровы.

Также это одно из крупнейших садоводческих хозяйств Украины, однако часть бизнеса, связанную с садоводством, OKKO решила не интегрировать.

Добавим, ОККО планирует запустить биоэтаноловый завод в третьем квартале 2026 года. Инвестиции в проект оцениваются в 110 млн. евро.