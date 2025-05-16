OККО Group збільшила земельний банк до 50 тисяч гектарів

OККО Group уклала угоду про придбання 17 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, внаслідок чого її земельний банк зріс до 50 тисяч гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю генерального директора компанії Василя Даниляка в співзасновнику інвесткомпанії Dragon Capital Томашу Фіалі.

"Ми в цьому році закрили угоду на 17 тис. га на півночі Тернопільської області і півдні Рівненської області. Фактично ми станом на сьогодні маємо в загальному обробітку близько 50 тис. га", — сказав Даниляк.

За словами Даниляка, інтерес до цих регіонів зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України.

Він також розповів, що компанія завершує будівництво елеватора на 60 тисяч тонн зберігання, після чого планує запустити завод, який має розпочати виробництво вже влітку 2025 року. Це буде наступним етапом в аграрному розвитку компанії.

Даниляк зазначив, що важливою складовою аграрного портфеля OККО є партнерство з підприємством "Газагро" у Тернопільській області, до якого компанія увійшла в капітал у 2023 році. Підприємство обробляє 26 тисяч гектарів землі, має близько 10 тисяч голів великої рогатої худоби, з яких 5 тисяч — дійні корови.

Також це одне з найбільших садівничих господарств України, однак частину бізнесу, пов’язану з садівництвом, OKKO вирішила не інтегрувати.

Додамо, ОККО планує запустити біоетаноловий завод у третьому кварталі 2026 року. Інвестиції в проєкт оцінюються у 110 млн євро.