Около 1 тыс. ракет для Patriot: Украина заключает новые контракты с партнерами

Украина заключает с международными партнерами контракты на поставку около 1 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", информирует "Интерфакс-Украина".

Около 1 тыс. ракет для Patriot

По словам министра, до 90% успеха Украины в поле боя зависит от использования беспилотников. Поэтому партнерам необходимо как можно быстрее согласовать финансирование, чтобы уже этой зимой Украина могла получить необходимые ресурсы и усилить свои возможности на фронте.

Отдельно Хмара отметил необходимость усиления противовоздушной обороны. По его словам, контракты на около 1 тысячи ракет для Patriot заключают при поддержке партнеров, в том числе за счет займа Европейского Союза.

Министр также сообщил, что Украина уже получила €62 млрд из €70 млрд, обещанных на саммите НАТО в Анкаре в этом году.

В то же время, по его словам, у оборонного бюджета Украины есть дефицит в размере €23 млрд, или $27 млрд. Эти средства необходимы, в частности, для финансирования закупки беспилотников и обеспечения стабильных поставок до конца этого года и в начале следующего.

Хмара отметил, что значительная часть ракет для Patriot, которые Украина закупает по новым контрактам, поступит только в ближайшие годы. Поэтому Киев призывает партнеров передать ракеты из своих имеющихся запасов уже сейчас.

"Будущие усовершенствованные ракеты" Украина рассчитывает получить в соответствии с заключенными контрактами, пояснил министр.

Кроме того, Украина заинтересована в поставках ракет класса "воздух – воздух" и переносных зенитно-ракетных комплексов. Их планируют использовать в частности для борьбы с реактивными "шахедами", а также как временное средство противодействия крылатым ракетам и другим реактивным беспилотникам.

По словам Хмары, Украина совместно с десятками отечественных компаний работает над созданием недорогих средств для перехвата реактивных беспилотников. Некоторые из разработанных систем уже проходят испытания прямо в боевых условиях.

Напомним, Великобритания предоставит Украине военную помощь на $135,5 млн для усиления противовоздушной обороны в преддверии зимы. Пакет подразумевает ракеты-перехватчики для Patriot, артиллерийские снаряды и беспилотники.