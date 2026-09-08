Близько 1 тис. ракет для Patriot: Україна укладає нові контракти з партнерами

Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1 тис. ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Dilo, про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", інформує "Інтерфакс-Україна".

Близько 1 тис. ракет для Patriot

За словами міністра, до 90% успіху України на полі бою залежить від використання безпілотників. Тому партнерам необхідно якнайшвидше погодити фінансування, щоб уже цієї зими Україна могла отримати необхідні ресурси та посилити свої можливості на фронті.

Окремо Хмара наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони. За його словами, контракти на близько 1 тисячу ракет для Patriot укладають за підтримки партнерів, зокрема за рахунок позики Європейського Союзу.

Міністр також повідомив, що Україна вже отримала €62 млрд із €70 млрд, які були обіцяні на саміті НАТО в Анкарі цього року.

Водночас, за його словами, оборонний бюджет України має дефіцит у розмірі €23 млрд, або $27 млрд. Ці кошти необхідні, зокрема, для фінансування закупівлі безпілотників і забезпечення стабільних поставок до кінця цього року та на початку наступного.

Хмара зазначив, що значна частина ракет для Patriot, які Україна закуповує за новими контрактами, надійде лише протягом найближчих років. Через це Київ закликає партнерів передати ракети зі своїх наявних запасів уже зараз.

"Майбутні вдосконалені ракети" Україна розраховує отримати відповідно до укладених контрактів, пояснив міністр.

Крім того, Україна зацікавлена у постачанні ракет класу "повітря - повітря"та переносних зенітно-ракетних комплексів. Їх планують використовувати, зокрема, для боротьби з реактивними "шахедами", а також як тимчасовий засіб протидії крилатим ракетам та іншим реактивним безпілотникам.

За словами Хмари, Україна спільно з десятками вітчизняних компаній також працює над створенням недорогих засобів для перехоплення реактивних безпілотників. Деякі з розроблених систем уже проходять випробування безпосередньо в бойових умовах.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні військову допомогу на $135,5 млн для посилення протиповітряної оборони напередодні зими. Пакет передбачає ракети-перехоплювачі для Patriot, артилерійські снаряди та безпілотники.