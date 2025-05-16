Около 300 тыс. судебных дел о взыскании долгов за коммуналку зарегистрировали в Украине

По данным Государственной судебной администрации, в 2024 году было зарегистрировано 3,1 млн. судебных дел. Существенно стало больше уголовных дел, а вот хозяйственных наоборот — стало меньше. Больше всего судятся за взыскание долгов по жилищно-коммунальным услугам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные платформы "Опендатабот".

Отмечается, что в общей сложности 3,1 млн судебных дел за год зафиксировали в 2024 году, что всего на 0,3% больше, чем в прошлом году. При этом количество уголовных дел возросло в 1,6 раза (с 332 тыс. до 528 тыс.). Также на 7% увеличилось количество гражданских дел: до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году.

В хозяйственных и административных судах дел уменьшилось на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало на 5% меньше.

Как судятся украинцы

В прошлом году суды больше всего рассматривали гражданские дела: 33% или более 1 млн рассмотренных дел касались административных правонарушений, а еще 17% — уголовных. Раньше же тройка лидеров была таковой — лидировали неизменно гражданские дела (31%), дальше дела по админправонарушению (29.7%), административные дела (15,9%).

Больше всего дел посвящены взысканию долгов по ЖКУ. В прошлом году их насчитали 298 тыс. — это 28% всех гражданских. Далее обстоят дела о ссудах и кредитах — 126 тыс. или 12%, а также развод — 120 тыс. или 11.5%.

Среди административных судов лидером снова стали пенсии. На первом месте социальные вопросы уволенных с публичной службы – 151 тыс. или 33.7%. Еще 85 тыс. (19%) обратилось по пенсионному страхованию и дополнительно 22 тыс. дел (5%) открыто по пенсионному страхованию «Чернобыльцев».

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства – 7,3 тыс. то есть 12%. Поставки продуктов, работ и услуг занимают 9,4%. Еще 7.6% — доля поставок энергоносителей.

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