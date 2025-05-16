Майже 300 тис. судових справ про стягнення боргів за комуналку зареєстрували в Україні

За даними Державної судової адміністрації, у 2024 році було зареєстровано 3,1 млн судових справ. Суттєво побільшало кримінальних справ, а от господарських навпаки — поменшало. Найбільше судяться за стягнення боргів по житлово-комунальним послугам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані платформи "Опендатабот".

Зазначається, що загалом 3,1 млн судових справ за рік зафіксували у 2024 році, що лише на 0,3% більше, ніж попереднього року. При цьому кількість кримінальних справ зросла у 1,6 раза (з 332 тис. до 528 тис). Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Як судяться українці

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% — кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою — лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі справи з адмінправопорушення (29.7%), адміністративні справи (15,9%).

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. — це 28% від усіх цивільних. Далі йдуть справи про позики та кредити — 126 тис. або 12%, а також розлучення — 120 тис. або 11.5%.

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби — 151 тис. або 33.7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. справ (5%) відкрито щодо пенсійного страхування «Чорнобильців».

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7.6% — частка поставок енергоносіїв.

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