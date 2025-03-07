Оксфордский университет оцифрует знаменитую Бодлианскую библиотеку в рамках партнерства с OpenAI

Оксфордский университет объявил о новом пятилетнем партнерстве с OpenAI – разработчиком наиболее известного в мире инструмента искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, пишет AI4Future.

В частности, в рамках этой инициативы будет оцифрована часть публичной коллекции Бодлианской библиотеки.

Как сообщает BBC, благодаря партнерству Оксфордского университета и OpenA I студенты и сотрудники получат доступ к финансированию и "передовым" инструментам ИИ для "улучшения обучения, преподавания и научных исследований".

Операционный директор OpenAI Брэд Лайткап отметил, что "постоянное сотрудничество" с академическим сообществом "необходимо для создания ИИ, которое приносит пользу всем".

Благодаря этому партнерству оксфордские исследователи получат доступ к новейшим моделям OpenAI, в частности специальной версии ChatGPT, разработанной для образовательных учреждений.

Также будет доступно финансирование научных грантов для проектов, предполагающих сотрудничество с OpenAI – компанией, базирующейся в Кремниевой долине в США.

Университет заявил, что это сотрудничество "откроет возможности для ускорения" его исследований в таких областях, как здравоохранение и изменение климата.

Профессор Патрик Грант, проректор по вопросам исследований в Оксфорде, отметил: "Искусственный интеллект ускоряет научные открытия и позволяет исследователям работать со все более сложными наборами данных. Оксфордский университет стремится быть на передовой исследования в сфере ИИ и его применения для всех ученых, проводя прорывные исследования, которые помогут как ученым, так и обществу не только адаптироваться к этим технологиям, но и использовать их разумно, раскрывая их полный потенциал".

Бодлианская библиотека – одна из старейших библиотек в Европе, вторая после Британской библиотеки по величине библиотечных фондов. С 1610 года наделена правом на получение обязательного экземпляра всех выпускаемых в стране изданий.

Напомним, в феврале OpenAI представила предварительный просмотр GPT-4.5 - новой и усовершенствованной модели для чата. Модель улучшает способность распознавать шаблоны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без необходимости дополнительных соображений.