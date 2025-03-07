Оксфордський університет оцифрує знамениту Бодліанську бібліотеку в рамках партнерства з OpenAI

Оксфордський університет оголосив про нове п’ятирічне партнерство з OpenAI – розробником найбільш відомого у світі інструменту штучного інтелекту (ШІ) ChatGPT, пише AI4Future.

Зокрема, у межах цієї ініціативи буде оцифровано частину публічної колекції Бодліанської бібліотеки.

Як повідомляє ВВС, завдяки партнерству Оксфордського університету та OpenAI студенти та співробітники отримають доступ до фінансування та "передових" інструментів ШІ для "покращення навчання, викладання та наукових досліджень".

Операційний директор OpenAI Бред Лайткап зазначив, що "постійна співпраця" з академічною спільнотою є "необхідною для створення ШІ, який приносить користь усім".

Завдяки цьому партнерству оксфордські дослідники отримають доступ до найновіших моделей OpenAI, зокрема до спеціальної версії ChatGPT, розробленої для освітніх установ.

Також буде доступне фінансування наукових грантів для проєктів, які передбачають співпрацю з OpenAI – компанією, що базується у Кремнієвій долині в США.

Університет заявив, що ця співпраця "відкриє можливості для прискорення" його досліджень у таких сферах, як охорона здоров’я та зміни клімату.

Професор Патрік Грант, проректор з питань досліджень в Оксфорді, зазначив: "Штучний інтелект пришвидшує наукові відкриття та дозволяє дослідникам працювати з дедалі складнішими наборами даних. Оксфордський університет прагне бути на передовій досліджень у сфері ШІ та його застосування для всіх науковців, проводячи проривні дослідження, які допоможуть як ученим, так і суспільству не лише адаптуватися до цих технологій, а й використовувати їх розумно, розкриваючи їхній повний потенціал".

Бодліанська бібліотека – одна з найстаріших бібліотек в Європі, друга в країні після Британської бібліотеки за величиною бібліотечних фондів. З 1610 року наділена правом на отримання обов'язкового примірника усіх видань, що випускаються в країні.

Нагадаємо, у лютому OpenAI презентувала попередній перегляд GPT‑4.5 — нової та вдосконаленої моделі для чату. Модель покращує здатність розпізнавати шаблони, встановлювати зв’язки та генерувати творчі ідеї без потреби в додаткових міркуваннях.