OpenAI добавила новые режимы и настройки для GPT-5

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман анонсировал ряд обновлений ChatGPT, расширяющих возможности настройки модели GPT-5 и других версий сервиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Х Альтмана.

Пользователи GPT-5 теперь могут выбирать между тремя режимами работы: "Авто", "Быстро" и "Мышление". Автоматический режим будет оставаться удобным для большинства, однако дополнительный контроль пригодится тем, кто хочет подстроить работу модели под свои нужды.

Для GPT-5 Thinking установлен предел в 3000 сообщений в неделю. После превышения этого объема доступна дополнительная емкость в версии GPT-5 Thinking mini. Ограничение контекста для GPT-5 Thinking составляет 196 000 токенов. Альтман отметил, что скоростные ограничения могут изменяться в зависимости от интенсивности использования.

Модель GPT-4o снова доступна по умолчанию для всех платных пользователей, а в веб-настройках появился переключатель "Показать дополнительные модели", открывающий доступ к версиям o3, 4.1 и GPT-5 Thinking mini. Версия GPT-4.5 доступна только подписчикам Pro из-за высоких вычислительных расходов.

OpenAI также работает над обновлением интерфейса GPT-5, делая его более "теплым" и удобным, но без чрезмерной навязчивости. По словам Альтмана, компания планирует предоставить пользователям больше индивидуальных настроек интерфейса модели.

Напомним, 8 августа OpenAI выпустила новую версию своей языковой модели GPT-5 и Microsoft уже интегрировала ее в свои продукты. Обновление коснется многих сервисов, включая Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry и GitHub Copilot.

Однако через несколько дней Альтман объявил изменения в ChatGPT после шквала критики и массовых угроз отмены подписок. Причина — волна недовольства после запуска GPT-5, поскольку новая модель оказалась не столь "умной", как ожидалось.