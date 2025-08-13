OpenAI додала нові режими та налаштування для GPT-5

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман анонсував низку оновлень ChatGPT, які розширюють можливості налаштування моделі GPT-5 та інших версій сервісу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Х Альтмана.

Користувачі GPT-5 тепер можуть обирати між трьома режимами роботи: "Авто", "Швидко" та "Мислення". Автоматичний режим залишатиметься найзручнішим для більшості, однак додатковий контроль стане у пригоді тим, хто хоче підлаштувати роботу моделі під свої потреби.

Для GPT-5 Thinking встановлено ліміт у 3000 повідомлень на тиждень. Після перевищення цього обсягу доступна додаткова ємність у версії GPT-5 Thinking mini. Обмеження контексту для GPT-5 Thinking становить 196 тисяч токенів. Альтман зауважив, що швидкісні обмеження можуть змінюватися залежно від інтенсивності використання.

Модель GPT-4o знову доступна за замовчуванням для всіх платних користувачів, а у веб-налаштуваннях з’явився перемикач "Показати додаткові моделі", який відкриває доступ до версій o3, 4.1 та GPT-5 Thinking mini. Версія GPT-4.5 доступна лише передплатникам Pro через високі обчислювальні витрати.

OpenAI також працює над оновленням інтерфейсу GPT-5, роблячи його "теплішим" та зручнішим, але без надмірної нав’язливості. За словами Альтмана, компанія планує надати користувачам більше індивідуальних налаштувань інтерфейсу моделі.

Нагадаємо, 8 серпня OpenAI випустила нову версію своєї мовної моделі GPT-5, і Microsoft вже інтегрувала її у свої продукти. Оновлення торкнеться багатьох сервісів, зокрема Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry та GitHub Copilot.

Проте через кілька днів Альтман оголосив зміни у ChatGPT після шквалу критики та масових погроз скасування підписок. Причина — хвиля невдоволення після запуску GPT-5, оскільки нова модель виявилася не такою "розумною", як очікувалося.