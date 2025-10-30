OpenAI готовится к рекордному IPO с отметкой до 1 триллиона долларов

Разработчик популярного чат-бота ChatGPT компания OpenAI активно готовится к одному из самых масштабных Initial Public Offering в истории. По данным источников, компания рассматривает возможность первоначального публичного размещения акций (IPO), которое может оценить ее в сумму до 1 триллиона долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

По информации лиц, осведомленных о процессе, OpenAI может подать заявку к регуляторам уже во второй половине 2026 года. Предварительно компания оценивала потенциальное привлечение инвестиций на уровне 60 млрд долларов, но эта цифра может возрасти.

В то же время отмечается, что переговоры находятся на раннем этапе, поэтому сроки и детали могут изменяться в зависимости от динамики рынка и финансовых результатов компании.

Финансовый директор OpenAI Сара Фриар сообщила, что компания ориентируется на листинг в 2027 году, хотя некоторые советники предполагают, что процесс может начаться уже в конце 2026 года.

Следующий шаг после масштабной реструктуризации

Вероятное IPO станет следующим шагом после масштабной реструктуризации, уменьшившей зависимость компании от Microsoft. Этот шаг, по словам аналитиков, открывает OpenAI путь к более эффективному привлечению капитала и возможности совершать крупные приобретения за счет публичных акций. Это, в свою очередь, поддержит амбициозные планы генерального директора Сэма Альтмана инвестировать триллионы долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ожидается, что годовой доход компании к концу года достигнет 20 миллиардов долларов, в то время как внутренние расходы также продолжают расти. Во время последней онлайн-трансляции Альтман признал, что выход на биржу - "вероятнейший путь для компании, учитывая будущие потребности в капитале".

От некоммерческой миссии к корпоративному гиганту

Основанная в 2015 году как некоммерческая организация OpenAI впоследствии изменила свою структуру, создав коммерческое подразделение, контролируемое некоммерческой частью. Новая реструктуризация, проведенная на этой неделе, предполагает, что OpenAI Foundation (новое название некоммерческой организации) будет владеть 26% акций OpenAI Group и сможет получить дополнительные доли после достижения определенных целей.

Это превращает фонд в одного из ключевых бенефициаров возможного финансового успеха компании. Среди других крупных инвесторов – SoftBank, Thrive Capital и MGX (Абу-Даби). В то же время Microsoft, инвестировавшая около 13 миллиардов долларов, сейчас контролирует примерно 27% акций OpenAI.

Планы OpenAI выходят на фоне глобального роста интереса к компаниям в сфере искусственного интеллекта. В частности, облачная компания CoreWeave в этом году провела IPO с отметкой в 23 миллиарда долларов, после чего ее стоимость втрое выросла. А Nvidia недавно стала первой компанией в мире с капитализацией более 5 триллионов долларов, закрепив свой статус лидера в сфере AI.

По данным Wall Street Journal, OpenAI рассматривает 2027 как ориентировочный срок выхода на биржу, что может стать выдающимся моментом не только для самой компании, но и для всей индустрии искусственного интеллекта.

Напомним, еще в прошлом году OpenAI постепенно начала превращаться из некоммерческой лаборатории на коммерческую компанию, ориентированную на продукт, что стало привлекательным для инвесторов. Однако этот процесс, по данным источников, привел к оттоку сотрудников.