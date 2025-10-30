OpenAI готується до рекордного IPO з оцінкою до 1 трильйона доларів – Reuters

Розробник популярного чат-бота ChatGPT компанія OpenAI, активно готується до одного з наймасштабніших Initial Public Offering в історії. За даними джерел, компанія розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити її в суму до 1 трильйона доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

За інформацією осіб, обізнаних із процесом, OpenAI може подати заявку до регуляторів уже у другій половині 2026 року. Попередньо компанія оцінювала потенційне залучення інвестицій на рівні 60 мільярдів доларів, але ця цифра може зрости.

Водночас наголошується, що переговори перебувають на ранньому етапі, тому строки та деталі ще можуть змінюватися залежно від динаміки ринку та фінансових результатів компанії.

Фінансовий директор OpenAI Сара Фріар повідомила, що компанія орієнтується на лістинг у 2027 році, хоча деякі радники припускають, що процес може розпочатися вже наприкінці 2026-го.

Наступний крок після масштабної реструктуризації

Ймовірне IPO стане наступним кроком після масштабної реструктуризації, яка зменшила залежність компанії від Microsoft. Цей крок, за словами аналітиків, відкриває OpenAI шлях до ефективнішого залучення капіталу та можливості здійснювати великі придбання за рахунок публічних акцій. Це, у свою чергу, підтримає амбітні плани генерального директора Сема Альтмана інвестувати трильйони доларів в інфраструктуру штучного інтелекту.

Очікується, що річний дохід компанії до кінця року сягне 20 мільярдів доларів, тоді як внутрішні витрати також продовжують зростати. Під час останньої онлайн-трансляції Альтман визнав, що вихід на біржу — "найімовірніший шлях для компанії, враховуючи майбутні потреби у капіталі".

Від некомерційної місії до корпоративного гіганта

Заснована у 2015 році як некомерційна організація, OpenAI згодом змінила свою структуру, створивши комерційний підрозділ, контрольований некомерційною частиною. Нова реструктуризація, проведена цього тижня, передбачає, що OpenAI Foundation (нова назва некомерційної організації) володітиме 26% акцій OpenAI Group і зможе отримати додаткові частки після досягнення певних цілей.

Це перетворює фонд на одного з ключових бенефіціарів можливого фінансового успіху компанії. Серед інших великих інвесторів — SoftBank, Thrive Capital та MGX (Абу-Дабі). Водночас Microsoft, яка інвестувала близько 13 мільярдів доларів, наразі контролює приблизно 27% акцій OpenAI.

Плани OpenAI виходять на тлі глобального зростання інтересу до компаній зі сфери штучного інтелекту. Зокрема, хмарна компанія CoreWeave цьогоріч провела IPO з оцінкою у 23 мільярди доларів, після чого її вартість утричі зросла. А Nvidia нещодавно стала першою компанією у світі з капіталізацією понад 5 трильйонів доларів, закріпивши свій статус лідера у сфері AI.

За даними Wall Street Journal, OpenAI розглядає 2027 рік як орієнтовний термін виходу на біржу, що може стати визначним моментом не лише для самої компанії, а й для всієї індустрії штучного інтелекту.

Нагадаємо, ще минулого року OpenAI поступово почала перетворюватися з некомерційної лабораторії на комерційну компанію, орієнтовану на продукт, що стало привабливим для інвесторів. Однак цей процес, за даними джерел, призвів до відтоку співробітників.