OpenAI отключает SpaceX от своих моделей искусственного интеллекта: что ответил Илон Маск

Компания OpenAI объявила о намерении прекратить предоставление своих моделей искусственного интеллекта инструмента для кодирования Cursor, принадлежащего компании SpaceX.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Это решение стало очередным витком конфликта между Сэмом Альтманом и Илоном Маском, ранее встречавшимся в суде из-за иска Маска на 150 миллиардов долларов относительно изменения некоммерческого статуса OpenAI.

Причины разрыва

В своем официальном блоге OpenAI объяснила решение отсутствием уверенности в том, что SpaceX будет соблюдать условия предоставления услуг.

Разработчик ChatGPT напомнил о предыдущем опыте работы с компаниями Маска, в частности, с платформой X, которая после ее покупки миллиардером нарушила договорные обязательства.

Соглашение с Cursor предусматривает возможность расторжения контракта при изменении контроля над компанией, поэтому OpenAI предложила датой окончательного закрытия доступа 12 ноября 2026 года.

Реакция Маска

Илон Маск эмоционально отреагировал на решение, заявив о безразличии к действиям OpenAI и в очередной раз обвинив ее руководство в ненадежности.

В то же время, соучредитель Cursor Майкл Труэлл отметил, что SpaceX сейчас ведет переговоры с OpenAI для урегулирования спора.

На фоне конфликта компания Anthropic уже объявила о планах увеличить свои вычислительные ресурсы для поддержки собственных моделей Claude в инструменте Cursor.

Напомним, OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу. Компания готовит масштабное обновление своего главного сервиса. Ожидается, что ChatGPT получит расширенные функции для написания кода и автономных ШИ-агентов.