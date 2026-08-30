OpenAI відключає SpaceX від своїх моделей штучного інтелекту: що відповів Ілон Маск

Компанія OpenAI оголосила про намір припинити надання своїх моделей штучного інтелекту інструменту для кодування Cursor, який належить компанії SpaceX.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Це рішення стало черговим витком конфлікту між Семом Альтманом та Ілоном Маском, які раніше вже зустрічалися у суді через позов Маска на 150 мільярдів доларів щодо зміни некомерційного статусу OpenAI.

Причини розриву

У своєму офіційному блозі OpenAI пояснила рішення відсутністю впевненості у тому, що SpaceX дотримуватиметься умов надання послуг.

Розробник ChatGPT нагадав про попередній досвід роботи з компаніями Маска, зокрема з платформою X, яка після її купівлі мільярдером порушила договірні зобов'язання.

Угода з Cursor передбачає можливість розірвання контракту у разі зміни контролю над компанією, тому OpenAI запропонувала датою остаточного закриття доступу 12 листопада 2026 року.

Реакція Маска

Ілон Маск емоційно відреагував на рішення, заявивши про байдужість до дій OpenAI та черговий раз звинувативши її керівництво у ненадійності.

Водночас співзасновник Cursor Майкл Труелл зазначив, що SpaceX наразі веде переговори з OpenAI для врегулювання суперечки.

На тлі цього конфлікту компанія Anthropic вже оголосила про плани збільшити свої обчислювальні ресурси для підтримки власних моделей Claude в інструменті Cursor.

Нагадаємо, OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу. Компанія готує масштабне оновлення свого головного сервісу. Очікується, що ChatGPT отримає розширені функції для написання коду та автономних ШІ-агентів.