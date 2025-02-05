Opera представила новый браузер для релакса: какие функции в Opera Air

Компания Opera представила новый браузер Opera Air, который поможет вам расслабиться и повысить концентрацию. Он разработан для снятия стресса и улучшения фокусировки пользователей.

Об этом говорится на сайте компании.

Новый браузер интегрирует инструменты осознанности, такие как дыхательные упражнения, медитация, бинауральные ритмы, растяжка и положительные цитаты, непосредственно в браузер. Пользователи могут также наслаждаться минималистическим скандинавским дизайном и интерфейсом с матовым стеклом.

Функции Opera Air

Умные перерывы . Можно настроить упоминание об отдыхе, чтобы не забывать восстанавливать силы во время длительной работы.

. Можно настроить упоминание об отдыхе, чтобы не забывать восстанавливать силы во время длительной работы. Медитации . Если требуется более длительный отдых, можно запустить режим медитаций. В нем есть спокойная музыка, дыхательные упражнения и голосовые инструкции к ним.

. Если требуется более длительный отдых, можно запустить режим медитаций. В нем есть спокойная музыка, дыхательные упражнения и голосовые инструкции к ним. Упражнения . Можно размять шею с помощью специальных упражнений, браузер будет контролировать технику выполнения с помощью камеры. Сообщается, что данные камеры обрабатываются на устройстве.

. Можно размять шею с помощью специальных упражнений, браузер будет контролировать технику выполнения с помощью камеры. Сообщается, что данные камеры обрабатываются на устройстве. Бусты. У Opera Air есть коллекция звуков на разных частотах, которые, по словам разработчиков, могут повысить творческий потенциал, снять стресс и меньше отвлекаться.

Кроме этого в Opera Air есть все стандартные функции, включая нейросетевой чат Aria AI и блокировщик рекламы. Веб-браузер доступен для Windows и macOS.

Напомним, министерство юстиции США намерено потребовать, чтобы суд обязал компанию Google (принадлежит Alphabet Inc.) продать свой браузер Chrome в качестве наказания за то, что компания незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска. Антимонопольные органы хотят, чтобы Google продал Chrome, поскольку браузер является основным местом, где используют поисковую систему компании.