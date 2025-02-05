Opera представила новий браузер для релаксу: які функції в Opera Air

Компанія Opera презентувала новий браузер Opera Air, який допоможе вам розслабитися та підвищити концентрацію. Він розроблений для зняття стресу та поліпшення фокусування користувачів.

Як зазначається на сайті компанії, Opera Air створена для того, щоб люди почувалися краще під час перегляду вебсторінок.

Новий браузер інтегрує інструменти усвідомленості, такі як дихальні вправи, медитація, бінауральні ритми, розтяжка та позитивні цитати, безпосередньо у веб-переглядач. Користувачі також можуть насолоджуватися мінімалістичним скандинавським дизайном і інтерфейсом із матовим склом.

Функції Opera Air

Розумні перерви . Можна налаштувати нагадування про відпочинок, щоб не забувати відновлювати сили під час тривалої роботи.

. Можна налаштувати нагадування про відпочинок, щоб не забувати відновлювати сили під час тривалої роботи. Медитації . Якщо потрібен більш тривалий відпочинок, то можна запустити режим медитацій. У ньому є спокійна музика, дихальні вправи та голосові інструкції до них.

. Якщо потрібен більш тривалий відпочинок, то можна запустити режим медитацій. У ньому є спокійна музика, дихальні вправи та голосові інструкції до них. Вправи . Можна розім'яти шию за допомогою спеціальних вправ, браузер у цьому разі контролюватиме техніку виконання за допомогою камери. Повідомляється, що дані з камери обробляються на пристрої.

. Можна розім'яти шию за допомогою спеціальних вправ, браузер у цьому разі контролюватиме техніку виконання за допомогою камери. Повідомляється, що дані з камери обробляються на пристрої. Бусти. В Opera Air є колекція звуків на різних частотах, які, за словами розробників, можуть підвищити творчий потенціал, зняти стрес і менше відволікатися.

Крім цього в Opera Air є всі стандартні функції, включно з нейромережевим чатом Aria AI і блокувальником реклами. Браузер доступний для Windows і macOS.

Нагадаємо, міністерство юстиції США збирається вимагати, щоб суд зобов'язав компанію Google (належить Alphabet Inc.) продати свій браузер Chrome як покарання за те, що компанія незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку. Антимонопольні органи хочуть, щоб Google продав Chrome, оскільки цей браузер є основним місцем, де використовують пошукову систему компанії.