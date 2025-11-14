Орбан подает в суд на ЕС из-за запрета российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство подаст иск в Европейский суд против Европейского Союза. Причиной стало решение Брюсселя о постепенном отказе от импорта российского газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euractiv.

Будапешт, ближайший союзник Кремля в блоке, в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей. Ранее Венгрия уже использовала свое право вето, чтобы добиться освобождения от санкций ЕС, направленных против российской энергетики.

В прошлом месяце страны ЕС договорились постепенно прекратить импорт газа из России до конца 2027 года. По словам дипломатов, все страны-члены кроме Венгрии и Словакии поддержали этот последний шаг.

Орбан назвал решение ЕС незаконным и противоречащим европейским ценностям.

"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение... которое было избрано Брюсселем для прекращения деятельности национального правительства, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд", — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также сообщил, что ищет другие, нелегальные способы отказать Брюссель, но не раскрыл подробностей.

Он также прокомментировал отмену санкций США против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которую он, по его словам, добился на прошлой неделе на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Американские чиновники утверждали, что Будапешту было предоставлено временное увольнение только на один год. Однако Орбан настаивал, что оно будет действовать "пока Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов, а в Венгрии существует национальное правительство".

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине. Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.