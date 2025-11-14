Орбан подає до суду на ЄС через заборону російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд подасть позов до Європейського суду проти Європейського Союзу. Причиною стало рішення Брюсселя про поступову відмову від імпорту російського газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euractiv.

Будапешт, який є найближчим союзником Кремля в блоці, значною мірою залежить від імпорту російських енергоносіїв. Раніше Угорщина вже використовувала своє право вето, щоб домогтися звільнення від санкцій ЄС, спрямованих проти російської енергетики.

Минулого місяця країни ЄС домовилися поступово припинити імпорт газу з Росії до кінця 2027 року. За словами дипломатів, усі країни-члени, крім Угорщини та Словаччини, підтримали цей останній крок.

Орбан назвав рішення ЄС незаконним та таким, що суперечить європейським цінностям.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення... яке було обране Брюсселем для припинення діяльності національного уряду, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", — заявив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини також повідомив, що шукає інші, нелегальні способи відмовити Брюссель, але не розкрив подробиць.

Він також прокоментував скасування санкцій США проти двох найбільших російських нафтових компаній, яке він, за його словами, домігся минулого тижня на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Американські чиновники стверджували, що Будапешту було надано тимчасове звільнення лише на один рік. Проте Орбан наполягав, що воно діятиме, "доки Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів, а в Угорщині існує національний уряд".

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні. Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.