Orlen покупает СЭС на 40 МВт в Польше у немецкого девелопера PNE

Немецкий девелопер PNE через свою польскую дочь PNE Polska продал Orlen солнечный проект мощностью около 40 МВт в Польше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

Orlen покупает солнечную электростанцию

Соглашение предусматривает покупку 100% акций компании RES Project 5, имеющей право на строительство и эксплуатацию СЭС вблизи производственной площадки Orlen в Плоцке.

Проект выполнен в формате behind-the-meter, позволяющем подключить СЭС непосредственно к внутренней электросети завода, минуя публичную сеть. Это снижает регуляторные риски и упрощает административные процедуры.

По данным Orlen, новая станция будет обеспечивать производство около 45 тыс. МВтч электроэнергии в год для нужд нефтеперерабатывающего завода и станет одной из крупнейших PV-инвестиций группы.

Проект подготовлен в формате ready-to-build-plus, то есть имеет высокий уровень готовности к реализации с проработанными техническими решениями и подготовленными EPC-предложениями. Orlen планирует выбрать подрядчика в 2026 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2028 году.

О PKN Orlen

PKN Orlen – крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания и один из ведущих игроков в Центральной Европе, созданная в 1999 году в результате слияния CPN и Petrochemia Płock. Компания владеет широкой сетью автозаправочных станций в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Литве и Венгрии, активно развивает водородные технологии и зарядные станции для электромобилей.

Ориентация на энергетические инновации сочетается с политикой отказа от российской нефти, подтвержденной в июне 2025 года. Название компании происходит от сочетания польских слов "orzeł" – орел и "energia" – энергия.

Основная деятельность PKN Orlen включает переработку нефти, производство нефтехимической продукции и управление масштабной сетью автозаправочных станций в регионе.

Напомним, в сентябре сообщалось, что "Нефтегаз" ведет переговоры с американскими производителями о прямых поставках сжиженного газа. Около 10% импорта газа в Украину поступает из США в виде СПГ, покупаемого через польскую PKN Orlen.

Кроме того, группа "Нефтегаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн. куб. м американского LNG.