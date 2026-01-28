Orlen купує СЕС на 40 МВт у Польщі у німецького девелопера PNE

Німецький девелопер PNE через свою польську “дочку” PNE Polska продав Orlen сонячний проєкт потужністю близько 40 МВт у Польщі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Orlen купує сонячну електростанцію

Угода передбачає купівлю 100% акцій компанії RES Project 5, яка має права на будівництво та експлуатацію СЕС поблизу виробничого майданчика Orlen у Плоцьку.

Проєкт виконаний у форматі behind-the-meter, що дозволяє підключити СЕС безпосередньо до внутрішньої електромережі заводу, минаючи публічну мережу. Це знижує регуляторні ризики та спрощує адміністративні процедури.

За даними Orlen, нова станція забезпечуватиме виробництво близько 45 тис. МВт·год електроенергії на рік для потреб нафтопереробного заводу та стане однією з найбільших PV-інвестицій групи.

Проєкт підготовлений у форматі ready-to-build-plus, тобто має високий рівень готовності до реалізації з опрацьованими технічними рішеннями та підготовленими EPC-пропозиціями.Orlen планує обрати підрядника у 2026 році, а введення в експлуатацію очікується у 2028 році.

Про PKN Orlen

PKN Orlen — найбільша польська нафтопереробна компанія та один з провідних гравців у Центральній Європі, створена у 1999 році в результаті злиття CPN і Petrochemia Płock. Компанія володіє широкою мережею автозаправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві та Угорщині, активно розвиває водневі технології та зарядні станції для електромобілів.

Орієнтація на енергетичні інновації поєднується з політикою відмови від російської нафти, що було підтверджено у червні 2025 року. Назва компанії походить від поєднання польських слів "orzeł" - орел і "energia" - енергія.

Основна діяльність PKN Orlen охоплює переробку нафти, виробництво нафтохімічної продукції та управління масштабною мережею автозаправних станцій у регіоні.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що "Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки скрапленого газу. Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді СПГ, який купується через польську PKN Orlen.

Крім того, група "Нафтогаз" в партнерстві з польською нафтопереробною компанією Orlen в межах підготовки до зими 2025-2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського LNG.