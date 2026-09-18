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Дата публикации

Ощадбанк предоставил 7,4 млн грн кредита на новое отопление для учебных заведений в Ровенской области

представители Ощадбанка и Сарненского горсовета
Ощадбанк и Сарненский городской совет подписали кредитный договор на 7,4 млн грн / Ощадбанк

Ощадбанк и Сарненский городской совет заключили кредитный договор на 7,4 млн грн для модернизации отопления учебных заведений. На эти средства приобретут и установят семь воздушных тепловых насосов и необходимое оборудование.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Какие заведения получат оборудование

Новое оборудование установят в Сарненском лицее №4, Сарненской художественной школе, Сарненской гимназии №3, Сарненской гимназии №6 и детском саду №5 "Вербиченька".

Имеющиеся электрические котлы демонтировать не будут. Они останутся резервным источником тепла, а основную нагрузку возьмут на себя тепловые насосы.

Сколько можно будет сэкономить

На примере Сарненского лицея №4 рассчитали, как изменится потребление электроэнергии. Сейчас заведение использует около 212 тыс. кВтч в год для отопления.

После установки тепловых насосов ожидается потребление на уровне 78,5 тыс. кВтч. Расходы на отопление должны снизиться примерно с 2,66 млн грн до 986 тыс. грн в год.

Ожидаемая экономия для лицея составит около 1,68 млн. грн. в год. Общая стоимость работ в этом заведении – 2,6 млн грн, а расчетный срок окупаемости с учетом кредитных выплат – около 2,1 года.

"Установка тепловых насосов поможет уменьшить расходы на отопление учебных заведений примерно в 2,7 раза и повысить их энергетическую устойчивость", — отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

Финансирование проекта потенциально могут включить в кредитный портфель программы DISTRICT HEATING, которую Сбербанк реализует совместно с Европейским инвестиционным банком.

Напомним, Ощадбанк заключил меморандум о сотрудничестве с американской инженерно-консалтинговой компанией Tetra Tech. Партнеры будут готовить инфраструктурные и энергетические проекты по привлечению инвестиций от международных доноров и частных фондов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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