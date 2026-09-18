Ощадбанк надав 7,4 млн грн кредиту на нове опалення для закладів освіти на Рівненщині

Ощадбанк та Сарненська міська рада уклали кредитний договір на 7,4 млн грн для модернізації опалення закладів освіти громади. За ці кошти придбають та встановлять сім повітряних теплових насосів і необхідне обладнання.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Які заклади отримають обладнання

Нове обладнання встановлять у Сарненському ліцеї №4, Сарненській мистецькій школі, Сарненській гімназії №3, Сарненській гімназії №6 та дитсадку №5 "Вербиченька".

Наявні електричні котли демонтувати не будуть. Вони залишаться резервним джерелом тепла, а основне навантаження візьмуть на себе теплові насоси.

Скільки можна буде заощадити

На прикладі Сарненського ліцею №4 розрахували, як зміниться споживання електроенергії. Зараз заклад використовує близько 212 тис. кВт·год на рік для опалення.

Після встановлення теплових насосів очікується споживання на рівні 78,5 тис. кВт·год. Витрати на опалення мають зменшитися приблизно з 2,66 млн грн до 986 тис. грн на рік.

Очікувана економія для ліцею становитиме близько 1,68 млн грн на рік. Загальна вартість робіт у цьому закладі — 2,6 млн грн, а розрахунковий строк окупності з урахуванням кредитних виплат — близько 2,1 року.

"Встановлення теплових насосів допоможе зменшити витрати на опалення закладів освіти приблизно у 2,7 разу та підвищити їх енергетичну стійкість", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

Фінансування проєкту потенційно можуть включити до кредитного портфеля програми DISTRICT HEATING, яку Ощадбанк реалізує спільно з Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, Ощадбанк уклав меморандум про співпрацю з американською інженерно-консалтинговою компанією Tetra Tech. Партнери готуватимуть інфраструктурні та енергетичні проєкти для залучення інвестицій від міжнародних донорів і приватних фондів.