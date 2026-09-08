Ощадбанк продает почти 200 квартир и более 100 автомобилей своего должника

Ощадбанк выставил на продажу право требования к АО "Втормет" с обеспечением. Торги пройдут в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Стартовая стоимость лота составляет 4,94 млрд. грн. без НДС.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

Входящий в залог по кредиту

Обеспечением по обязательствам должника выступают:

имущественные права на 160 квартир и 44 паркоместа в жилом комплексе STAR CITY в Киеве;

46 объектов недвижимости в разных регионах Украины;

оборудование для переработки металлолома;

116 транспортных средств;

два плавсредства.

Торги намечены на 30 сентября 2026 года. Принять участие могут банки и другие финансовые учреждения, по закону имеющие право предоставлять средства в кредит.

Какой тип аукциона

Продажа состоится по форме гибридного голландского аукциона по снижению цены. Цена во время торгов будет снижаться с шагом 0,1% от стартовой суммы.

Во время такого аукциона первоначальная стоимость пошагово уменьшается, пока один из участников не остановит процесс. После этого начинается этап закрытых ценовых предложений, где другие участники могут предложить более высокую сумму. Побеждает тот, кто предоставил самое большое ценовое предложение. Участник, первым остановивший снижение цены, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

Торги начинаются даже без зарегистрированных участников, поскольку к ним можно присоединиться уже после старта. Такой механизм применяют для продажи сложных активов, стоимость которых трудно определить заранее: просроченные кредиты, имущества банков-банкротов или после неуспешных английских аукционов.

Что известно о компании-должнике

АО "ВТОРМЕТ" - украинское акционерное общество, основанное в марте 1996 года. До 2022 года основным видом деятельности предприятия была утилизация и переработка сортированных материалов (металлолома), а сейчас восстановление отсортированных отходов.

По данным YouControl, уставный капитал общества составляет более 1,5 млн. грн. Конечным владельцем является Марьям Эслами с долей 91,04%.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк выставил на торги право требования задолженности к ООО ЭСУ, владеющему 92,79% акций "Укртелеком". Начальная стоимость лота составляет 2,65 млрд. грн. без НДС.