Ощадбанк продає майже 200 квартир та більше 100 авто свого боржника

Ощадбанк виставив на продаж право вимоги до АТ "ВТОРМЕТ" із забезпеченням. Торги відбудуться в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Стартова вартість лота становить 4,94 млрд грн без ПДВ.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі держбанку.

Що входить у заставу за кредитом

Забезпеченням за зобов'язаннями боржника виступають:

майнові права на 160 квартир та 44 паркомісця в житловому комплексі STAR CITY в Києві;

46 об'єктів нерухомості в різних регіонах України;

обладнання для переробки металобрухту;

116 транспортних засобів;

два плавзасоби.

Торги заплановані на 30 вересня 2026 року. Взяти участь можуть банки та інші фінансові установи, які за законом мають право надавати кошти в кредит.

Який тип аукціону

Продаж відбудеться за формою гібридного голландського аукціону на зниження ціни. Ціна під час торгів буде знижуватися з кроком у 0,1% від стартової суми.

Під час такого аукціону початкова вартість покроково зменшується, поки один із учасників не зупинить процес. Після цього починається етап закритих цінових пропозицій, де інші учасники можуть запропонувати вищу суму. Перемагає той, хто надав найбільшу цінову пропозицію. Учасник, який першим зупинив зниження ціни, має право останнього ходу і може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.

Торги розпочинаються навіть без наявності зареєстрованих учасників, оскільки до них можна приєднатися вже після старту. Такий механізм застосовують для продажу складних активів, вартість яких важко визначити заздалегідь: прострочених кредитів, майна банків-банкрутів або після неуспішних англійських аукціонів.

Що відомо про компанію-боржника

АТ "ВТОРМЕТ" — українське акціонерне товариство, засноване у березні 1996 року. До 2022 року основним видом діяльності підприємства була утилізація та переробка сортованих матеріалів (металобрухту), а зараз — відновлення відсортованих відходів.

За даними YouControl, статутний капітал товариства становить понад 1,5 млн грн. Кінцевим власником є Мар'ям Есламі з часткою 91,04%.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк виставив на торги право вимоги заборгованості до ТОВ ЕСУ, яке володіє 92,79% акцій "Укртелеком". Початкова вартість лоту становить 2,65 млрд грн без ПДВ.