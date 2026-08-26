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Ощадбанк увеличил кредитование микробизнеса на 37%: сколько получили предприниматели

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Ощадбанк увеличил кредитование микробизнеса / Shutterstock

За первое полугодие 2026 Ощадбанк выдал микробизнесу 3,3 млрд грн кредитов. Это на 37% больше чем за аналогичный период 2025 года. Количество выданных кредитов возросло на 27% — до 2596.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Кредитование бизнеса

Общий кредитный портфель малых предприятий банка с начала года вырос почти на 20% и превысил 7,6 млрд грн.

"Для Ощада особенно важно поддерживать малый бизнес и агропроизводителей в прифронтовых регионах, где доступ к финансированию часто критически важен. Мы внимательно прорабатываем каждую заявку, ища возможность поддержать жизнеспособный бизнес даже в сложных условиях", — отметила член правления "Ощадбанка", ответственная за микро-, малый и средний бизнес Буткова-Витвицька.

В первые шесть месяцев 2026 года специалисты банка обработали 2799 обращений от представителей микробизнеса.

Поддержка агросектора и услуги для новых клиентов

Отдельно финансировались агропроизводителями в рамках сотрудничества с Фондом частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. По портфельным гарантиям предприниматели получили 313 микрокредитов на 459,8 млн грн.

Для новых клиентов, которые откроют текущий счет дистанционно через платформу "Ощадбизнес", с 1 сентября действует акция "Счет+Эквайринг". Она включает в себя бесплатное открытие счета; три месяца бесплатного обслуживания текущего счета; годовое обслуживание карты Visa Business; возможность подключения POS-эквайринга и сервиса СберPAY со скидкой 15%.

Напомним, в первом полугодии 2026 года Ощадбанк предоставил 14,9 млрд грн финансирования 3086 предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса. Больше всего средств получили аграрный сектор и промышленность.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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