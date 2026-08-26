Ощадбанк збільшив кредитування мікробізнесу на 37%: скільки отримали підприємці

За перше півріччя 2026 року Ощадбанк видав мікробізнесу 3,3 млрд грн кредитів. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Кількість виданих кредитів зросла на 27% — до 2596.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба держбанку.

Кредитування бізнесу

Загальний кредитний портфель малих підприємств банку з початку року зріс майже на 20% і перевищив 7,6 млрд грн.

"Для Ощаду особливо важливо підтримувати малий бізнес та агровиробників у прифронтових регіонах, де доступ до фінансування часто є критично важливим. Ми уважно опрацьоваємо кожну заявку, шукаючи можливість підтримати життєздатний бізнес навіть у складних умовах", — зазначила членкиня правління "Ощадбанку", відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес Наталя Буткова-Вітвіцька.

Протягом перших шести місяців 2026 року фахівці банку опрацювали 2799 звернень від представників мікробізнесу.

Підтримка агросектору та послуги для нових клієнтів

Окремо фінансували агровиробників у межах співпраці з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. За портфельними гарантіями підприємці отримали 313 мікрокредитів на 459,8 млн грн.

Для нових клієнтів, які відкриють поточний рахунок дистанційно через платформу "Ощадбізнес", з 1 вересня діє акція "Рахунок + Еквайринг". Вона включає безкоштовне відкриття рахунку; три місяці безкоштовного обслуговування поточного рахунку; річне обслуговування картки Visa Business; можливість підключення POS-еквайрингу та сервісу ОщадPAY зі знижкою 15%.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року Ощадбанк надав 14,9 млрд грн фінансування 3086 підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу. Найбільше коштів отримали аграрний сектор і промисловість.