"Остановимся на следующий день": аграрии Херсона просят сохранить 100% бронирование

Представители аграрного сектора прифронтовой Херсонской области обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Тарасу Высоцкому с призывом сохранить действующий порядок бронирования военнообязанных работников и не допустить ужесточения правительственных требований.

Как пишет Dilo, об этом в Facebook сообщил руководитель Ассоциации фермеров и частных домовладельцев Херсонской области, глава фермерского хозяйства Виктор Гордиенко.

Предложенные изменения в правительственное постановление №76 предусматривают дополнительные согласования бронирования более 50%, пересмотр критериев критичности и усиление проверок предприятий.

По словам главы ассоциации, это станет сокрушительным ударом для агропредприятий, работающих непосредственно в зоне активных боевых действий.

"Если у прифронтовых хозяйств заберут возможность бронировать 100% работников, многие из нас будут вынуждены остановить работу уже на следующий день! Это может стать последним ударом для оставшихся на своей земле фермеров, несмотря на войну!", - подчеркнул он.

Сейчас аграрии региона сталкиваются с острым кадровым дефицитом: люди отказываются выходить на полевые работы из-за постоянных атак российских беспилотников, артиллерийских обстрелов и ежедневного риска для жизни.

"Мы только месяц назад прошли процедуру подтверждения критичности наших предприятий. На это ушло почти два месяца времени, огромное количество усилий и нервов. И теперь мы снова можем оказаться перед необходимостью проходить дополнительные проверки и согласования!" — подчеркнул Гордиенко.

Риск потери урожая и бизнеса

Гордиенко подчеркнул, что если прифронтовые хозяйства лишат права на 100% бронирование работников, значительная часть из них будет вынуждена прекратить деятельность уже на следующий день, ведь работать в полях будет просто некому.

В этой связи аграрии просят главу Минагрополитики лично отстоять сохранение специального режима бронирования для предприятий, расположенных на территориях активных боевых действий, чтобы сохранить остатки фермерского движения в регионе.

Напомним, правительство планирует изменить правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, которые будут предусматривать сокращение лимитов бронирования для ключевых отраслей и изменение формулы расчета квот.