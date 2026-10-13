"Зупинимося наступного дня": аграрії Херсонщини просять зберегти 100% бронювання

Представники аграрного сектору прифронтової Херсонської області звернулися до міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького із закликом зберегти чинний порядок бронювання військовозобов’язаних працівників і не допустити посилення урядових вимог.

Як пише Dilo, про це у Facebook повідомив керівник Асоціації фермерів та приватних домовласників Херсонської області, голова фермерського господарства Віктор Гордієнко.

Запропоновані зміни до урядової постанови №76 передбачають додаткові погодження бронювання понад 50%, перегляд критеріїв критичності та посилення перевірок підприємств.

За словами очільника асоціації, це стане нищівним ударом для агропідприємств, які працюють безпосередньо в зоні активних бойових дій.

"Якщо у прифронтових господарств заберуть можливість бронювати 100% працівників, багато з нас будуть змушені зупинити роботу вже наступного дня! Це може стати останнім ударом для фермерів, які залишилися на своїй землі, незважаючи на війну!", - наголосив він.

Зараз аграрії регіону стикаються з гострим кадровим дефіцитом: люди відмовляються виходити на польові роботи через постійні атаки російських безпілотників, артилерійські обстріли та щоденний ризик для життя.

"Ми тільки місяць тому пройшли процедуру підтвердження критичності наших підприємств. На це пішло майже два місяці часу, величезна кількість зусиль і нервів. І тепер ми знову можемо опинитися перед необхідністю проходити додаткові перевірки та погодження!" — наголосив Гордієнко.

Ризик втрати врожаю та бізнесу

Гордієнко підкреслив, що якщо прифронтові господарства позбавлять права на 100% бронювання працівників, значна частина з них буде змушена припинити діяльність уже наступного дня, адже працювати в полях буде просто нікому.

У зв'язку з цим аграрії просять очільника Мінагрополітики особисто відстояти збереження спеціального режиму бронювання для підприємств, розташованих на територіях активних бойових дій, аби зберегти залишки фермерського руху в регіоні.

Нагадаємо, уряд планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану, які передбачатимуть скорочення лімітів бронювання для ключових галузей та зміну формули розрахунку квот.