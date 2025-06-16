Оставили половину Кривого Рога без горячей воды: экструдники теплоэнерго получили подозрение

Двум бывшим руководителям одного из теплоэнергетических предприятий города Кривого Рога и еще 8 экструдникам предприятия поставлено в известность о подозрении. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере 300 млн грн и оставили половину города без горячей воды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора Украины.

Им инкриминировано создание и участие в преступной организации и растрате государственного имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

В ходе расследования было установлено, что бывшие руководители теплоэнерго создали иерархическую преступную организацию. Под видом перемещения коммунального оборудования якобы для его хранения в условиях военного положения подозреваемые вывезли более 1140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции на закрытую территорию предприятия. В дальнейшем они демонтировали из оборудования латунные трубки, содержащие цветные металлы.

Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли разными предметами, в частности одеждой, и возвращали их на место, имитируя рабочее состояние приборов. А при инвентаризации оборудование учитывалось как полностью исправное и пригодное для использования.

Далее демонтированные трубки реализовывались на местных металлобазах за наличные деньги, без оформления каких-либо документов, а полученные средства распределяли между участниками преступной организации.

"Общий вес вырезанных и реализованных латунных трубок — более 6 тонн. Сумма ущерба за стоимость цветного металла составляет почти 30 млн грн, фактическая стоимость оборудования, которое было выведено из строя, оценивается в 300 млн грн", — сообщили в генпрокуратуре.

Действия подозреваемых привели к полному прекращению поставок горячей воды почти для половины Кривого Рога – более 250 тысяч жителей города, десятков предприятий и заведений критической инфраструктуры.

В настоящее время установлено более 65 эпизодов преступной деятельности, расследование по делу продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица. Ко всем участникам преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале июня по делу об "откатах" руководителям "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении еще двум людям. Подозрения получили руководитель коммунального предприятия, выступавший представителем одного из подрядчиков, и сам подрядчик.