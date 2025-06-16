Залишили половину Кривого Рогу без гарячої води: експрацівники теплоенерго отримали підозру

Двом колишнім керівникам одного із теплоенергетичних підприємств міста Кривий Ріг та ще 8 експрацівникам підприємства повідомлено про підозру. За даними слідства, їхні дії нанесли державі збитки у розмірі 300 млн грн та залишили половину міста без гарячої води.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації та розтрату державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

В ході розслідування встановлено, що колишні керівники теплоенерго створили ієрархічну злочинну організацію. Під виглядом переміщення комунального обладнання нібито для його збереження в умовах воєнного стану підозрювані вивезли понад 1140 водонагрівачів з пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства. В подальшому вони демонтували з обладнання латунні трубки, які містять кольорові метали.

Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали різними предметами, зокрема одягом, і повертали їх на місце, імітуючи робочий стан приладів. А під час інвентаризації обладнання обліковували як повністю справне і придатне для використання.

Далі демонтовані трубки реалізовували на місцевих металобазах за готівку, без оформлення будь-яких документів, а отримані кошти розподіляли між учасниками злочинної організації.

"Загальна вага вирізаних та реалізованих латунних трубок - понад 6 тонн. Сума збитків за вартість кольорового металу становить майже 30 млн грн, фактична вартість обладнання, яке було виведено з ладу оцінюється у 300 млн грн", — повідомили в генпрокуратурі.

Дії підозрюваних призвели до повного припинення постачання гарячої води майже для половини Кривого Рогу – понад 250 тисяч мешканців міста, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури.

Наразі встановлено понад 65 епізодів злочинної діяльності, розслідування у справі триває, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи. До всіх учасників злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку червня у справі про "відкати" керівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру ще двом людям. Підозри отримали керівник комунального підприємства, який виступав представником одного з підрядників, і сам підрядник.