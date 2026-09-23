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От 12 бригад до более 500 подразделений: как расширился DOT-Chain Defence за год
Более 500 подразделений Сил обороны Украины получили доступ к DOT-Chain Defence – онлайн-маркетплейсу, через который военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимое вооружение и технику.
Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Военные сами выбирают вооружение
Еще год назад системой пользовались только 12 бригад ВСУ . К ней подключены подразделения ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, ГУР и Государственной специальной службы транспорта. Также к маркетплейс присоединились подразделения "Линии дронов" и отдельные штурмовые полки.
Больше заказов через DOT-Chain Defence приходится на беспилотники:
- БпЛА – 84% заказов;
- средства РЭБ – 8,6%;
- наземные роботизированные комплексы – 7,2%;
- боеприпасы – 0,2%.
За более чем год работы платформы Силы обороны получили через DOT-Chain Defence более 1,3 млн дронов и других средств на общую сумму 85 млрд грн.
Напомним, с начала 2026 года подразделения Сил обороны получили 1 001 782 дрона и другие средства через цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence. На них потратили 71,1 млрд. грн.
О DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence – это дополнительный инструмент обеспечения войска, дополняющий централизованные поставки от государства.
Боевые подразделения за бюджетные средства могут самостоятельно выбирать и быстро заказывать именно те средства, которые нужны для выполнения боевых задач на конкретном участке фронта.