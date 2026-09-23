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Від 12 бригад до понад 500 підрозділів: як розширився DOT-Chain Defence за рік

зсу, військові
Понад 500 підрозділів Сил оборони користуються DOT-Chain Defence / Генеральний штаб ЗСУ

Понад 500 підрозділів Сил оборони України отримали доступ до DOT-Chain Defence - онлайн-маркетплейсу, через який військові самостійно обирають і замовляють необхідне озброєння та техніку. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Військові самі обирають озброєння

Ще рік тому системою користувалися лише 12 бригад ЗСУ. Наразі до неї підключені підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, ГУР та Державної спеціальної служби транспорту. Також до маркетплейсу долучилися підрозділи "Лінії дронів" і окремі штурмові полки.

Найбільше замовлень через DOT-Chain Defence припадає на безпілотники:

  • БпЛА - 84% замовлень;
  • засоби РЕБ - 8,6%;
  • наземні роботизовані комплекси - 7,2%;
  • боєприпаси - 0,2%.

За понад рік роботи платформи Сили оборони отримали через DOT-Chain Defence понад 1,3 млн дронів та інших засобів на загальну суму 85 млрд грн.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи Сил оборони отримали 1 001 782 дрони та інші засоби через цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. На них витратили 71,1 млрд грн.

Про DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence - це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави.

Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

Автор:
Ольга Опенько

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