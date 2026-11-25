"Укрнафта" определила основные направления закупок на 2027 год. Они включают увеличение добычи нефти, инженерную защиту производственных объектов, обновление оборудования и развитие сети АЗК.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Защита производственных объектов и АЗК

В 2027 году компания планирует обустроить защитные конструкции на производственных объектах и установить десятки модульных укрытий на автозаправках.

По словам главы правления "Укрнафты" Богдана Кукуры, на АЗК компании в Киеве и области уже установили первые бетонные укрытия.

"Такие конструкции доказали свою эффективность в прифронтовых регионах. В 2027 году планируем построить защитные конструкции "под ключ" на 17 производственных объектах и установить 58 модульных укрытий на АЗК", - отметил он.

Закупки для добычи

Для увеличения добычи в 2027 году "Укрнафта" планирует пробурить 15 новых скважин и провести 32 операции по гидроразрыву пласта.

Для этого компания планирует закупить более 8,8 тыс. тонн трубной продукции, 40 установок электроцентровых насосов и 296 штанговых скважинных насосов.

Для производственных сервисов предусмотрена закупка 17 станков с числовым программным управлением и оборудования для капитального ремонта скважин.

В развитие сети АЗК компания планирует направить закупки 50 бензовозов и строительно-монтажные работы на 20 станциях.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" создает свой хаб для проверки и подготовки бурильных труб. Компания планирует ремонтировать использованные трубы и возвращать их в работу, чтобы меньше зависеть от внешних подрядчиков.