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От офиса к мастерской: в Прикарпатье продают здание за 655 тыс. грн

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В Прикарпатье продают здание за 655 тыс. грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на электронный аукцион объект малой приватизации в селе Яблонька Ивано-Франковской области. Стартовая цена объекта – 655,35 тыс. грн без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Речь идет об одноэтажном кирпичном здании общественного назначения площадью 188,7 кв. м.

Объект находится в селе Яблонька Ивано-Франковского района на ул. Шевченко, 13. Здание построили в 1980 году. Она имеет подключение к электроснабжению и газоснабжению, а также водяное отопление.

Балансодержателем имущества Ивано-Франковская областная государственная больница ветеринарной медицины.

Стартовая цена объекта составляет 655350 грн без НДС. Аукцион состоится в формате гибридного голландского аукциона 13 октября 2026, начало торгов — в 09:55.

Подать заявку на участие можно до 13 октября до 16:40.

Потенциальный покупатель может использовать здание для размещения офиса, склада, мастерской или другого бизнеса.

Фото 2 — От офиса к мастерской: в Прикарпатье продают здание за 655 тыс. грн

Напомним, во Львове на аукционе продали заброшенное нежилое помещение. Здание приобрела компания "Хабитат Львов" за 16,7 млн. грн. Стоимость квадратного метра составила около 46,9 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько

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