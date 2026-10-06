Від офісу до майстерні: на Прикарпатті продають будівлю за 655 тис. грн

Фонд державного майна України виставив на електронний аукціон об’єкт малої приватизації в селі Яблунька Івано-Франківської області. Стартова ціна об’єкта - 655,35 тис. грн без ПДВ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Йдеться про одноповерхову цегляну будівлю громадського призначення площею 188,7 кв. м.

Об’єкт розташований у селі Яблунька Івано-Франківського району на вул. Шевченка, 13. Будівлю звели у 1980 році. Вона має підключення до електропостачання та газопостачання, а також водяне опалення.

Балансоутримувачем майна є Івано-Франківська обласна державна лікарня ветеринарної медицини.

Стартова ціна об’єкта становить 655 350 грн без ПДВ. Аукціон відбудеться у форматі гібридного голландського аукціону 13 жовтня 2026 року, початок торгів — о 09:55.

Подати заявки на участь можна до 13 жовтня до 16:40.

Потенційний покупець може використовувати будівлю для розміщення офісу, складу, майстерні або іншого бізнесу.

Нагадаємо, у Львові на аукціоні продали закинуте нежитлове приміщення. Будівлю придбала компанія “Хабітат Львів” за 16,7 млн грн. Вартість квадратного метра становила близько 46,9 тис. грн.