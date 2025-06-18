Отчет о мировом благосостоянии 2025: в каких странах живут богатейшие люди

За последние 25 лет наблюдается заметный и последовательный рост богатства по всему миру, как в целом, так и в каждом основном регионе в отдельности. Общее богатство росло с годовым темпом роста 3,4% с 2000 года. Швейцария по-прежнему занимает первое место в списке по среднему уровню благосостояния на одного взрослого человека, за ним следуют США, Гонконг и Люксембург. Украина в список не попала.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на ежегодный отчет о мировом благосостоянии за 2025 год швейцарской глобальной финансовой компании UBS, который был опубликован 18 июня.

Согласно документу, в прошлом году в Соединенных Штатах наблюдался непропорционально быстрый рост благосостояния: более 379 000 человек стали новыми долларовыми миллионерами, что составляет более 1000 долларов в день. Чистая стоимость активов частных лиц выросла на 4,6% по всему миру и более чем на 11% в Соединенных Штатах. Такому росту благосостояния привели к стабильному курсу национальной валюты — доллару США — и оптимистичным финансовым рынкам.

В целом, больше долларовых миллионеров зарегистрировано в США, материковом Китае и Франции, при этом на долю США приходится почти 40% всех миллионеров мира.

Самыми богатыми в среднем в 2024 году были люди в Северной Америке (593 347 долларов США), за ней следовали Океания (496 696 долларов США) и Западная Европа (287 688 долларов США).

При измерении в местных валютах наибольший рост среднего уровня благосостояния зафиксирован в Дании, Южной Корее, Швеции, Ирландии, Польше и Хорватии.

Китай, в отчете определенный как материковый Китай, Гонконг и Тайвань, в прошлом году лидировал по количеству людей с чистым капиталом от 100 000 до 1 миллиона долларов США, составив 28,2%, за ним следуют Западная Европа с 25,4% и Северная Америка с 20,9%.

Однако большинство людей во всем мире имели доходы ниже и за этот порог, при этом более 80% имели чистый капитал менее $100 000. В общей сложности, около 1,6% зарегистрировали чистый капитал в размере $1 млн или больше.

По прогнозам, в течение следующих пяти лет средний показатель благосостояния на одного взрослого человека будет расти, причем лидерами будут США и, в меньшей степени, КНР.

Напомним, в 2024 году состояние миллиардеров выросло на 2 трлн долл., что эквивалентно 5,7 млрд дол. в день – это в три раза больше, чем в прошлом.