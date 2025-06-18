Звіт про світовий добробут 2025: в яких країнах живуть найбагатші люди

За останні 25 років спостерігається помітне та послідовне зростання багатства по всьому світу, як загалом, так і в кожному основному регіоні окремо. Загальне багатство зростало з річним темпом зростання 3,4% з 2000 року. Швейцарія, як і раніше, займає перше місце в списку за середнім рівнем добробуту на одну дорослу людину, за нею слідують США, Гонконг і Люксембург. Україна до списку не потрапила.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на щорічний звіт про світовий добробут за 2025 рік швейцарської глобальної фінансової компанії UBS, який було опубліковано 18 червня.

Згідно із документом, минулого року у Сполучених Штатах спостерігалося непропорційно швидке зростання добробуту: понад 379 000 людей стали новими доларовими мільйонерами, що становить понад 1 000 доларів на день. Чиста вартість активів приватних осіб зросла на 4,6% у всьому світі і більш ніж на 11% у Сполучених Штатах. Такому зростанню добробуту сприяли стабільний курс національної валюти — долара США — та оптимістичні фінансові ринки.

Загалом, найбільше доларових мільйонерів зареєстровано у США, материковому Китаї та Франції, при цьому на частку США припадає майже 40% усіх мільйонерів світу.

Найбагатшими в середньому в 2024 році були люди в Північній Америці (593 347 доларів США), за нею прямували Океанія (496 696 доларів США) та Західна Європа (287 688 доларів США).

А при вимірі у місцевих валютах найбільше зростання середнього рівня добробуту зафіксовано у Данії, Південній Кореї, Швеції, Ірландії, Польщі та Хорватії.

Китай, який у звіті визначений як материковий Китай, Гонконг і Тайвань, минулого року лідирував за кількістю людей з чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів США, склавши 28,2%, за ним йдуть Західна Європа з 25,4% і Північна Америка з 20,9%.

Однак більшість людей у ​​всьому світі мали доходи нижчі за цей поріг, при цьому більше 80% мали чистий капітал менше $100 000. Загалом, близько 1,6% зареєстрували чистий капітал у розмірі $1 млн або більше.

За прогнозами, впродовж наступних п'яти років середній показник добробуту на одну дорослу людину продовжуватиме зростати, причому лідерами будуть США і, меншою мірою, КНР.

Нагадаємо, у 2024 році статки мільярдерів зросли на 2 трлн дол., що еквівалентно 5,7 млрд дол. на день — це в три рази більше, ніж торік.