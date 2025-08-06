Отчуждение земель для мобильной связи: президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4321-IX, упрощающий процедуру отчуждения земельных участков и недвижимости во время военного положения. Документ позволяет использовать земли для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса, цифровой и транспортной инфраструктуры, а также регулирует компенсацию владельцам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Как изменится отвод земель под инфраструктурные объекты

Документ, доработанный главой государства, определяет порядок принудительного отчуждения земельных участков и недвижимого имущества в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса, а также развития цифровой и транспортной инфраструктуры.

В частности, закон:

устанавливает механизм отчуждения земель для стратегических нужд;

определяет порядок компенсации собственникам за изъятое имущество;

разрешает размещение предприятий критической инфраструктуры и индустриальных парков.

Проект разработан для упрощения получения поставщиками электронных коммуникационных услуг и сетей права пользования земельными участками.

Это позволит быстрее разворачивать и эксплуатировать сети, необходимые для обеспечения населения Украины связью 4G и высокоскоростным мобильным Интернетом.

Согласно пояснительной записке, в Украине процедура выделения земельных участков для размещения объектов цифровой инфраструктуры занимает 6–18 месяцев из-за сложности установления границ, изменения целевого назначения и законодательных ограничений. Это делает невозможным быстрое получение земель поставщиками электронных коммуникационных услуг.

Проблема особенно актуальна после 24.02.2022, когда в результате были разрушены или потеряны сети, а на деоккупированных территориях уничтожено до 100% оборудования. Более 2400 базовых станций остались вне работы. Часть земель непригодна, а прежние арендные отношения невозможно восстановить.

Закон позволит быстро размещать инфраструктуру на освобожденных территориях и обеспечит связь для людей, в частности, в модульных городках для переселенцев.

Закон не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета и местных бюджетов.

Напомним, украинцы получили больше контроля над мобильной связью : спам-звонки и навязчивая реклама будут постепенно блокироваться, контент-услуги можно будет выключать самостоятельно, а за нарушение скорости интернета теперь можно подать жалобу.