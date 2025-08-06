Відчуження земель для мобільного зв’язку: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321-IX, який спрощує процедуру відчуження земельних ділянок і нерухомості під час воєнного стану. Документ дозволяє використовувати землі для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу, цифрової та транспортної інфраструктури, а також регулює компенсацію власникам.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Як зміниться відведення земель під інфраструктурні об’єкти

Документ, доопрацьований главою держави, визначає порядок примусового відчуження земельних ділянок та нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу, а також розвитку цифрової і транспортної інфраструктури.

Зокрема, закон:

встановлює механізм відчуження земель для стратегічних потреб;

визначає порядок компенсації власникам за вилучене майно;

дозволяє розміщення підприємств критичної інфраструктури та індустріальних парків.

Проєкт закону розроблений для спрощення отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг та мереж права користування земельними ділянками.

Це дозволить швидше розгортати та експлуатувати мережі, необхідні для забезпечення населення України зв’язком 4G та високошвидкісним мобільним Інтернетом.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні процедура виділення земельних ділянок для розміщення об’єктів цифрової інфраструктури займає 6–18 місяців через складність встановлення меж, зміну цільового призначення та законодавчі обмеження. Це унеможливлює швидке отримання земель постачальниками електронних комунікаційних послуг.

Проблема особливо актуальна після 24.02.2022, коли через війну були зруйновані або втрачені мережі, а на деокупованих територіях знищено до 100% обладнання. Понад 2400 базових станцій залишились поза роботою. Частина земель непридатна, а колишні орендні відносини неможливо відновити.

Закон дозволить швидко розміщувати інфраструктуру на звільнених територіях і забезпечить зв’язок для людей, зокрема у модульних містечках для переселенців.

Зазначається, що закон не потребує додаткового фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, українці отримали більше контролю над мобільним зв’язком: спам-дзвінки та нав'язлива реклама поступово блокуватимуться, контент-послуги можна буде вимикати самостійно, а за порушення швидкості інтернету тепер можна подати скаргу.