Отель нардепа Шуфрича на Закарпатье: дело о захвате леса передано в суд

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по незаконному использованию земель лесного фонда в Ужгородском надлесничестве, где годами функционировал элитный гостинично-рекреационный комплекс.

об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о самовольном занятии более 2,4 га леса стоимостью более 150 млн грн. На этих землях без разрешений возвели туристско-гостиничный комплекс со зданиями и инфраструктурой отдыха, а также использовали еще более 8,5 га государственных земель не по целевому назначению.

На скамье подсудимых: руководитель комплекса, бывший помощник народного депутата и руководитель надлесничества, который является депутатом областного совета. О подозрении им доложено в феврале 2026 года .

По данным следствия, руководитель надлесничества, который должен контролировать использование лесных земель, знал о границах участков и их назначении, однако не инициировал проверки, не остановил нарушения, не сообщил руководство или органы контроля о незаконном использовании леса.

Следствие установило, что конечным бенефициаром комплекса является 59-летний народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, который находится под стражей по подозрению в государственной измене и финансировании росгвардии. Речь идет о комплексе "Дубки" Нестора Шуфрича .

Руководителю комплекса инкриминированы самовольные занятия земли и незаконное строительство, должностному лицу надлесничества - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

О гостиничном комплексе "Дубки"

Гостинично-ресторанный "Дубки" расположен в 6 км от Ужгорода на участке 1,5 га, включает гостинично-ресторанный корпус, технические помещения, беседки и озеро. Территория ограждена, вход возможен только по согласованию с администрацией.

Вход в территорию озера происходит по предварительному бронированию и плату за наличные средства. Вылов рыбы и аренда беседок оплачиваются согласно прейскуранту.

Как писал "Судебный репортер", в 2004 году ООО "Охотничий клуб "Кременка", владельцем которого является нардеп Нестор Шуфрич, купило у ГП "Ужгородское лесное хозяйство" рекреационный комплекс с хозяйственным и вспомогательными сооружениями, в настоящее время гостинично-ресторанный комплекс "Дубки".

Также с клубом "Кременка" был заключен договор земельного сервитута о совместном использовании земельного участка площадью 9,9 га, действие которого прекращено в 2012 году.

За данным ДБР, с 2013 года и по сей день отсутствуют какие-либо документы по использованию ООО "Охотничий клуб "Кременка" земельного участка (договоры аренды, сервитута, или выкупа/получение в собственность), и уплаты земельного налога, рентной платы и т.д.

