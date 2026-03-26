Готель нардепа Шуфрича на Закарпатті: справу про захоплення лісу передано до суду

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі незаконного використання земель лісового фонду в Ужгородському надлісництві, де роками функціонував елітний готельно-рекреаційний комплекс.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Йдеться про самовільне зайняття понад 2,4 га лісу вартістю більш як 150 млн грн. На цих землях без жодних дозволів звели туристично-готельний комплекс із будівлями та відпочинковою інфраструктурою, а також використовували ще понад 8,5 га державних земель не за цільовим призначенням.

На лаві підсудних: керівник комплексу, колишній помічник народного депутата, та керівник надлісництва, який є депутатом обласної ради. Про підозру їм повідомлено у лютому 2026 року.

За даними слідства, керівник надлісництва, який мав контролювати використання лісових земель, знав про межі ділянок і їх призначення, однак не ініціював перевірок, не зупинив порушення, не повідомив керівництво чи органи контролю про незаконне використання лісу.

Слідство встановило, що кінцевим бенефіціаром комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у державній зраді та фінансуванні росгвардії. Йдеться про комплекс "Дубки" Нестора Шуфрича.

Керівнику комплексу інкриміновано самовільне зайняття землі та незаконне будівництво, посадовцю надлісництва - службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Про готельний комплекс "Дубки"

Готельно-ресторанний "Дубки" розташований за 6 км від Ужгорода на ділянці 1,5 га, включає готельно-ресторанний корпус, технічні приміщення, альтанки та озеро. Територія огороджена, вхід можливий лише за погодженням з адміністрацією.

Вхід до територій озера відбувається за попереднім бронюванням і плату за готівкові кошти. Вилов риби та оренда альтанок оплачуються згідно з прейскурантом.

Як писав "Судовий репортер", у 2004 році ТОВ "Мисливський клуб "Кремінка", власником якого є нардеп Нестор Шуфрич, купило в ДП "Ужгородське лісове господарство" рекреаційний комплекс з господарським та допоміжними спорудами, на даний час — готельно-ресторанний комплекс "Дубки".

Також із клубом "Кремінка" був укладений договір земельного сервітуту про спільне використання земельної ділянки площею 9,9 га, дія якого припинена у 2012 році.

За даними ДБР, із 2013 року і до сьогодні відсутні будь-які документи щодо використання ТОВ "Мисливський клуб "Кремінка" земельної ділянки (договори оренди, сервітуту, або ж викупу/отримання у власність), і сплати земельного податку, рентної плати тощо.

Нагадаємо, Закарпатська обласна прокуратура спільно з ДБР та Нацполіцією викрила масштабне незаконне використання земель Ужгородського надлісництва.