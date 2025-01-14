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Открыть аптеку в селе станет проще: какие изменения утвердил Кабмин

Открыть аптеку в селе станет проще: какие изменения утвердил Кабмин
Правительство приняло изменения в лицензионные условия.

Правительство приняло важные изменения в лицензионные условия, направленные на упрощение требований к помещениям, необходимым для открытия аптек в сельской местности. Изменения позволяют сделать процесс открытия аптек в селах более простым и доступным.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Основные изменения

Для аптек внесены изменения: требования к минимальной площади торгового зала для аптек в поселках уменьшены с 13,5 м² до 11 м².

В то же время, требования к общей площади аптек остаются неизменными — 30 м².

Также внесены изменения в требования по организации помещений. Раньше аптека должна обязательно включать торговый зал площадью не менее 6 м², помещения для хранения лекарства (минимум 3,6 м²) и комнату для работников (не менее 2,4 м²).

Теперь, в пределах общей площади аптеки, которая должна быть не менее 18 м2, достаточно выделить торговую зону площадью не менее 6 м2. Требование об обязательном устройстве отдельных помещений для хранения лекарств и комнаты для работников отменено.

Эти изменения упрощают процесс открытия аптек в сельской местности, соблюдая необходимые стандарты для их функционирования.

Подчеркивается, что только 11% украинских сел имеют аптечные заведения. Всего в селах и поселках действуют около 5 700 аптек.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Ими стали оральные капли испанского бренда. Они могут появиться в украинских аптеках уже в начале 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько