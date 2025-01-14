Відкрити аптеку у селі стане простіше: які зміни затвердив Кабмін

Уряд ухвалив важливі зміни до ліцензійних умов, спрямовані на спрощення вимог до приміщень, необхідних для відкриття аптек у сільській місцевості. Зміни дозволяють зробити процес відкриття аптек в селах простішим і доступнішим.

Про це інформує Урядовий портал.

Основні зміни

Загалом для аптек внесено зміни: вимоги до мінімальної площі торговельної зали для аптек у селищах зменшено з 13,5 м² до 11 м².

Водночас вимоги до загальної площі аптек залишаються незмінними — 30 м².

Також внесено зміни до вимог щодо організації приміщень. Раніше аптека мала обов’язково включати торговельний зал площею не менше 6 м², приміщення для зберігання ліків (мінімум 3,6 м²) та кімнату для працівників (не менше 2,4 м²).

Тепер, у межах загальної площі аптеки, яка повинна бути не меншою за 18 м², достатньо виділити торговельну зону площею не менше 6 м². Вимога щодо обов’язкового облаштування окремих приміщень для зберігання ліків та кімнати для працівників скасована.

Ці зміни спрощують процес відкриття аптек у сільській місцевості, зберігаючи при цьому необхідні стандарти для їх функціонування.

Підкреслюється, що лише 11 % українських сіл мають аптечні заклади. Усього в селах та селищах діють близько 5 700 аптек. Така ситуація значно ускладнює доступ населення до необхідних ліків.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Вони можуть зʼявитися в українських аптеках уже на початку 2025 року.