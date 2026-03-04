Отток криптовалюты из Ирана: после ударов США и Израиля с бирж вывели миллионы долларов

Исследователи блокчейна сообщают, что после субботних ударов США и Израиля по Ирану с иранских криптовалютных бирж резко ушли миллионы долларов. Всего за субботу-понедельник с бирж вывели более 10 млн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отток криптовалют из Ирана

После ударов США и Израиля по Ирану в субботу с иранских криптовалютных бирж резко увеличился отток средств, сообщают компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов. Исследователи отмечают, что пока невозможно точно установить причины таких транзакций.

По данным американской компании Chainalysis, объем средств, покидающих иранские биржи, превысил 2 миллиона долларов в час после начала ударов.

Британская аналитическая компания Elliptic сообщила, что отток с крупнейшей иранской биржи Nobitex достиг пика в 2,89 миллиона долларов между 11:00 и 12:00, что примерно в восемь раз больше, чем пиковый часовой отток предыдущего дня.

В общей сложности между субботой и понедельником из иранских криптобирж вывели криптовалюту на сумму более 10 миллионов долларов.

Представители Nobitex пока не комментируют ситуацию.

Активность криптовалют в Иране растет

Данные свидетельствуют о растущей роли криптовалют в Иране, где активность резко возрастает после геополитических событий, говорят исследователи блокчейна. В 2025 году объемы криптотранзакций достигли 8–11 миллиардов долларов, поскольку как государственные, так и частные инвесторы активно обращались к цифровой валюте. В США расследуют, помогали ли криптоплатформы иранским чиновникам уклоняться от санкций.

Адреса криптогаманцев псевдонимны, что затрудняет определение участников транзакций. Chainalysis отмечает, что часть потоков, вероятно, принадлежит обычным иранцам, перемещающим средства через повышенный риск, другие - биржам или государственным структурам для перераспределения ликвидности или уменьшения видимости операций. Elliptic добавляет, что часть средств поступала на зарубежные биржи, что может свидетельствовать об оттоке капитала, а TRM уточняет, что эти потоки больше отражают стрессовые реакции, чем системный отток.

Несмотря на это, криптовалюты остаются небольшой частью мировой финансовой системы, но их использование на рынках с нестабильными валютами, по прогнозам МВФ, будет расти.

