Відтік криптовалюти з Ірану: після ударів США та Ізраїлю з бірж вивели мільйони доларів

Дослідники блокчейну повідомляють, що після суботніх ударів США та Ізраїлю по Ірану з іранських криптовалютних бірж різко пішли мільйони доларів. Загалом за суботу—понеділок з бірж вивели понад 10 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Відтік криптовалют з Ірану

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану у суботу з іранських криптовалютних бірж різко збільшився відтік коштів, повідомляють компанії, що займаються аналітикою блокчейнів. Дослідники відзначають, що наразі неможливо точно встановити причини таких транзакцій.

За даними американської компанії Chainalysis, обсяг коштів, що залишають іранські біржі, перевищив 2 мільйони доларів за годину після початку ударів.

Британська аналітична компанія Elliptic повідомила, що відтік з найбільшої іранської біржі Nobitex досяг піку в 2,89 мільйона доларів між 11:00 та 12:00, що приблизно у вісім разів більше, ніж піковий годинний відтік попереднього дня.

Загалом між суботою та понеділком з іранських криптобірж вивели криптовалюту на суму понад 10 мільйонів доларів.

Представники Nobitex наразі не коментують ситуацію.

Активність криптовалют в Ірані зростає

Дані свідчать про зростаючу роль криптовалют в Ірані, де активність різко зростає після геополітичних подій, кажуть дослідники блокчейну. У 2025 році обсяги криптотранзакцій досягли 8–11 мільярдів доларів, оскільки як державні, так і приватні інвестори активно зверталися до цифрової валюти. У США розслідують, чи допомагали криптоплатформи іранським чиновникам ухилятися від санкцій.

Адреси криптогаманців є псевдонімними, що ускладнює визначення учасників транзакцій. Chainalysis зазначає, що частина потоків, ймовірно, належить звичайним іранцям, які переміщують кошти через підвищений ризик, інші - біржам або державним структурам для перерозподілу ліквідності чи зменшення видимості операцій. Elliptic додає, що частина коштів надходила на закордонні біржі, що може свідчити про відтік капіталу, а TRM уточнює, що ці потоки більше відображають стресові реакції, ніж системний відтік.

Попри це, криптовалюти залишаються невеликою частиною світової фінансової системи, але їх використання на ринках з нестабільними валютами, за прогнозами МВФ, зростатиме.

Нагадаємо, 2 лютого на на азійських торгах найпопулярніша криптовалюта світу впала на 2,5%, опустившись до позначки $74 541. Це майже найнижчий рівень з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ще нещодавно актив коштував $126 000, але з того часу він втратив близько 40% своєї вартості.