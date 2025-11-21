Ожидаем сокращения отключений света в ближайшие дни – Свириденко

В Украине ожидается сокращение продолжительности отключений света в ближайшие дни. Соответствующие задачи были поставлены компаниям и руководителям ОВА в целях обеспечения людей и критической инфраструктуры светом и теплом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительственная команда провела совещание вместе с руководителями областных военных администраций по стабилизации энергоснабжения общин после обстрелов.

"Вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой, и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя Офиса президента Украины Виктором Никитой и главой "Укрэнерго" Виталием Зайченко провели совещание вместе с председателями областных военных администраций по стабилизации энергоснабжения для общин после российских.

Свириденко отметила, что во время встречи были заслушаны доклады о ситуации с обеспечением светом и теплом людей и критической инфраструктуры на местах. Также речь шла о путях сокращения продолжительности отключений.

"Поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - добавила глава правительства.

Напомним, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Добавим, 20 ноября по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применялись экстренные отключения электроэнергии, которые через несколько часов были отменены.