Очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні – Свириденко

В Україні очікується скорочення тривалості відключень світла найближчими днями. Відповідні завдання були поставлені компаніям та керівникам ОВА з метою забезпечення людей і критичної інфраструктури світлом і теплом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, урядова команда провела нараду разом з керівниками обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після обстрілів.

"Разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провели нараду разом з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів", — написала Свириденко.

Свириденко зауважила, що під час зустрічі заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Також йшлося про шляхи скорочення тривалості відключень.

"Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень найближчими днями", - додала очільниця уряду.

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

Додамо, 20 листопада за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовувались екстрені відключення електроенергії, які за кілька годин були скасовані.