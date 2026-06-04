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Палата представителей США поддержала рассмотрение законопроекта о новой военной помощи Украине и санкциях против России
Палата представителей США 3 июня поддержала рассмотрение законопроекта о предоставлении военной помощи Украине и санкции против России. За решение проголосовали 218 законодателей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Hill.
Решение, открывающее путь к финальному голосованию, поддержали 218 конгрессменов, из них пять республиканцев, против выступивших 204. Окончательное голосование ожидается уже сегодня, 4 июня.
Что в документе
Законопроект предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, введение пошлин в размере 500% на ряд товаров из России, а также расширение военной поддержки Украины.
Документ также позволяет предоставить Киеву $1,3 млрд помощи и еще до $8 млрд дополнительной поддержки в виде прямых кредитов. Он также предусматривает пополнение запасов американского вооружения, создание финансовых механизмов для послевоенного восстановления.
В частности, предлагается продлить программу ленд-лиза до 2028 года и выделить Украине по 300 млн долларов военной помощи в 2026 и 2027 годах.
Документ вынесли на рассмотрение благодаря малоизвестной процедуре — так называемой discharge petition, то есть петиции, позволяющей принудительно поставить законопроект на голосование.
Для этого нужно было собрать 218 подписей, даже если руководство республиканцев, контролирующее палату, выступает против.
В прошлом месяце конгрессмен Кевин Кайли, бывший республиканец из Калифорнии, теперь независимый, поставил решающую, 218-ю подпись.
Это заставило Палату представителей провести голосование по вопросу, расколовшему республиканскую фракцию.
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.
Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.