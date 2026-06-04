Палата представників США підтримала розгляд законопроекту про нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії

Палата представників США 3 червня підтримала розгляд законопроєкту про надання військової допомоги Україні та санкції проти Росії. За рішення проголосували 218 законодавців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Hill.

Рішення, яке відкриває шлях до фінального голосування, підтримали 218 конгресменів, з них п'ять республіканців, проти виступили 204. Остаточне голосування очікується вже сьогодні, 4 червня.

Що в документі

Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти російського нафтового сектора, введення мит у розмірі 500% на низку товарів з Росії, а також розширення військової підтримки України.

Документ також дозволяє надати Києву $1,3 млрд безпекової допомоги та ще до $8 млрд додаткової підтримки у вигляді прямих кредитів. Він також передбачає поповнення запасів американського озброєння, створення фінансових механізмів для повоєнної відбудови.

Зокрема, пропонується продовжити програму ленд-лізу до 2028 року та виділити Україні по 300 млн доларів військової допомоги у 2026 та 2027 роках.

Документ винесли на розгляд завдяки маловідомій процедурі — так званій discharge petition, тобто петиції, яка дає змогу примусово поставити законопроєкт на голосування.

Для цього потрібно було зібрати 218 підписів, навіть якщо керівництво республіканців, яке контролює палату, виступає проти.

Минулого місяця конгресмен Кевін Кайлі, колишній республіканець із Каліфорнії, який тепер є незалежним, поставив вирішальний, 218-й підпис.

Це змусило Палату представників провести голосування щодо питання, яке розкололо республіканську фракцію.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.