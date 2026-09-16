Палата представителей США разблокировала законопроект об "адских" санкциях против России: когда примут

Палата представителей Конгресса США 15 сентября открыла путь к финальному голосованию за законопроект о санкциях против России, предусматривающий пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Hill.

За процедурное решение, позволяющее перейти к дебатам и последующему голосованию за документ, проголосовали 214 конгрессменов, против — 211. Решающими стали голоса демократов Джареда Голдена и Мари Глюзенкамп Перес, поддержавших продвижение законопроекта вопреки позиции большинства своей фракции.

Финальное голосование по самому закону состоится в среду, 16 сентября, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Законопроект, над которым работал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, предоставляет президенту США Дональду Трампу полномочия вводить пошлины против государств, продолжающих покупать российские нефть и газ. Документ также предусматривает расширение персональных санкций, ограничение против иностранных поставщиков и российского «теневого флота», запрещение новых американских инвестиций в Россию и усиление экспортных ограничений.

Документ также предоставит Трампу возможность вводить визовые ограничения и блокировать активы Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также "любых иностранных лиц, сознательно снабжающих оборонную продукцию" российским военным.

Кроме того, законопроект позволит США повысить до 500% пошлины на товары из России и стран, "сознательно осуществляющих обмен российским ураном и нефтепродуктами".

Часть демократов выступает против редакции документа. Они поддерживают усиление давления на Россию, но считают проблемным расширение полномочий Трампа по введению пошлин. По их словам, законопроект также не обязывает президента автоматически применять предусмотренные санкции.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против – 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.